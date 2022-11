Allianz und Heimstaden Bostad weiten ihre Partnerschaft auf Deutschland aus: Der schwedische Investor beteiligt sich mit einer Investition in Höhe von rund 262 Mio. Euro an einem deutschen Allianz-Wohnimmobilienportfolio. Dies ist das zweite JV der beiden Partner. Im Dezember investierte Allianz in ein schwedisches Wohnportfolio von Heimstaden mit rund 9.000

[…]