Heimstaden eröffnet Standorte in Köln und München

Im Zuge der Übernahme des Property Managements für ein Portfolio in mehreren Bundesländern erweitert Heimstaden seine Organisation in Deutschland. Neue Büros in Köln und München sollen die Betreuung vor Ort verbessern. Mit Diana Louis übernimmt eine ausgewiesene ESG-Expertin die Leitung und setzt zugleich einen klaren Schwerpunkt auf nachhaltige Transformation im Wohnungsbestand.

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Heimstaden baut seine Präsenz in Deutschland weiter aus und eröffnet neue Standorte in Köln und München unter der Leitung von Diana Louis, die umfangreiche Erfahrung in den Bereichen ESG und nachhaltiges Immobilienmanagement mitbringt. In ihrer neuen Rolle bei Heimstaden wird Louis einen starken Fokus auf ESG-Projekte und die nachhaltige Transformation von Wohngebäuden legen.



Louis war zuletzt bei MEAG als Head of Alternative Assets ESG Integration für unternehmensweite Nachhaltigkeitsprojekte verantwortlich und steuerte die systematische sowie abteilungsübergreifende ESG-Integration, unter anderem in den Assetklassen Real Estate und Private Equity. Zuvor war sie als ESG Specialist Real Estate sowie in verschiedenen Funktionen im Technical Property Management tätig. Sie ist Absolventin der TU Dortmund, wo sie Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau studierte. Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erwarb sie zudem mehrere Zusatzqualifikationen, insbesondere im Bereich ESG und Nachhaltigkeit.



„Wir freuen uns sehr, Diana für die Leitung der neuen Standorte in Köln und München sowie den Aufbau eines schlagkräftigen und hochkompetenten Teams gewonnen zu haben, mit dem Heimstaden in Deutschland neue wichtige Regionen erschließen wird“, sagt Christopher Timm, Head of Asset Management & Operations bei Heimstaden Deutschland.