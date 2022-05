Heimstaden ernennt Anette Konar Riple zur Head of Social Sustainability

Anette Konar Riple

Anette Konar Riple beginnt mit 1. Juni als Head of Social Sustainability bei Heimstaden. Bisher hatte sie die Position der Programmmanagerin für „A Home for a Home“, der globalen Partnerschaft von Heimstaden mit den SOS-Kinderdörfern, inne.

Heimstaden Bostad hat sich ehrgeizige Ziele für die soziale Nachhaltigkeit gesetzt, und eine der wichtigsten Prioritäten für die nächsten Jahre ist die Entwicklung und Umsetzung eines Fahrplans für die soziale Nachhaltigkeit in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Anette Konar Riple soll

eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der sozialen Nachhaltigkeitsziele spielen und die vielen sozialen Nachhaltigkeitsinitiativen von Heimstaden in ganz Europa koordinieren.



„Soziale Nachhaltigkeit ist ein wichtiger und integrierter Bestandteil unseres Friendly-Homes-Konzepts. Wir haben konkrete Maßnahmen aufgestellt, um einen Beitrag zu einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft zu leisten. Mit Anette im Nachhaltigkeitsteam sind wir gut aufgestellt, um unsere sozialen Bemühungen und unseren Einfluss zu verstärken“, sagt Katarina Skalare, Chief Sustainability Officer.



Anette Konar Riple wird auch weiterhin als Programmmanagerin für „A Home for a Home“ tätig sein. Durch die Verknüpfung des Projekts mit einer Vielzahl anderer sozialer Nachhaltigkeitsinitiativen will Heimstaden eine noch größere gesellschaftliche Wirkung erzielen. Im Jahr 2022 wird Heimstaden ca. 125 Mio. SEK (rund 12 Mio. Euro) an SOS-Kinderdörfer spenden, mit dem Ziel, mehr als 55.000 Kinder in den 25 Ländern zu unterstützen, in denen das Programm aktiv ist.



„Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Leiterin der Abteilung für soziale Nachhaltigkeit. ‚A Home for a Home‘ beweist, dass wir starke Partnerschaften eingehen und weit über unser Tagesgeschäft hinaus positive Auswirkungen erzielen können. Ich freue mich darauf, diese Erfahrung zu nutzen, um all die guten Initiativen über alle Heimstaden Märkte hinweg weiter zu stärken“, sagt Anette Konar Riple.