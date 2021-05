Heimstaden Deutschland verstärkt Geschäftsführung mit Rene Przygoda

Rene Przygoda

© Heimstaden / Guido Schwarz

Heimstaden Deutschland hat auf seinem weiteren Wachstumskurs den erfahrenen Immobilien- und Finanzierungsexperten René Przygoda (45) als Mitglied der Geschäftsführung und Head of Finance gewonnen.

Przygoda kommt von Grand City Property zu Heimstaden und wird ab Juni 2021 gemeinsam mit Caroline Oelmann, leitende Geschäftsführerin und Country Managerin von Heimstaden, das Deutschland-Geschäft des schwedischen Wohnungsunternehmens steuern. Als Head of Finance berichtet Przygoda zukünftig direkt an das Country Management unter Oelmann, die an Heimstaden AB, den schwedischen Mutterkonzern von Heimstaden Deutschland, berichtet.



In seiner vorigen Tätigkeit bei Grand City Property hat Przygoda in den letzten fünf Jahren als Head of Rent Accounting die fachliche und disziplinarische Führung eines Teams von zirka 90 Mitarbeitern im Bereich der Mietenbuchhaltung zur Verwaltung von rund 100.000 Wohn- und Geschäftseinheiten verantwortet, darunter die Entwicklung und Einführung eines zentralen ERP-Systems. Davor war der gelernte Bankkaufmann als Projektleiter Finanzierung und Controlling und zuletzt als Geschäftsführer (CFO) bei der S+P Real Estate in Berlin im Einsatz. Eine weitere berufliche Station von Przygoda war die Berliner Volksbank, in der er von 1999 bis 2015 verschiedene Positionen innehatte, unter anderem als Senior-Finanzierungsmanager Private Banking.