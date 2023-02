Heimstaden untermauert sein Wachstum in Deutschland mit personeller Verstärkung an allen Fronten: Das Führungsteam wächst um Nassima Leipold als Head of Operations und Kai Zachow als Regionalleiter Hamburg. Zu Beginn des Monats ist schon Nico Gießler als neuer Regionalleiter Berlin gestartet .

Fotos: Heimstaden / Steffen Kugler



[…]