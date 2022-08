Heimstaden baut mit Mirko Krabs FM-Bereich aus

Mirko Krabs

© Heimstaden / Steffen Kugler

Heimstaden Deutschland will den FM-Bereich ausbauen und hat in diesem Zuge Mirko Krabs (51) zum Head of Facility Management ernannt. Krabs ist seit Juni an Bord, er kam von der Gesobau-Tochter Berlinwohnen, wo er zuletzt als Kaufmännischer Leiter den Aufbau des FM-Bereichs leitete.

.

„Nie gab es eine Zeit, in der es wichtiger war, mit einem eigenen, schlagkräftigen Team vor Ort am Objekt zu arbeiten und so für die Wünsche und Nöte von Mieterinnen und Mietern da zu sein“, sagt Caroline Oelmann, Geschäftsführerin von Heimstaden Deutschland. „Umso mehr freut es mich, dass wir mit Mirko Krabs einen erfahrenen Vollprofi für unser Haus gewinnen konnten, der dieses Team leiten und im Sinne unseres ‚Friendly Homes’-Gedankens den FM-Bereich von Heimstaden Deutschland weiter ausbauen wird.“



Vor seinem Posten bei Berlinwohnen war Krabs unter anderem als Leiter Objektmanagement bei Alba Property Management und als Regionalleiter Facility Management bei der Peloton Hausverwaltung tätig. Weitere berufliche Stationen des gebürtigen Berliners sind die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und Grand City Property.