Heimo Taus neuer Geschäftsführer bei Immac Austria

Mit Wirkung zum 5. Mai 2023 ist Herr Mag. Heimo Taus zum Geschäftsführer der Immac GmbH und DFV Beteiligungs GmbH in Graz berufen worden. Er folgt Manfred Kahr, der die österreichische Niederlassung seit 2008 leitet und nach einer Übergangsphase in den nächsten Monaten offiziell in den Ruhestand tritt.

