Heimkapital und Remax Germany starten Maxxcapital

Heimkapital wird exklusiver Partner vom Immobilienmaklernetzwerk Remax Germany. Unter dem Namen „Maxxcapital powered by Heimkapital“ können sich Immobilienbesitzer ab Anfang August an den mehr als 200 Remax-Standorten in Deutschland persönlich zum Immobilien-Teilverkauf beraten lassen. Durch die enge Partnerschaft im Bereich Teilverkauf bieten Remax Germany und Heimkapital all jenen Eigenheimbesitzern eine Lösung, die eine Alternative zum sofortigen Gesamtverkauf ihrer Immobilie suchen.

