Heiligenhaus: Bonava plant Stadthäuser am Südring

Der Projektentwickler Bonava plant ein neues Familienquartier in Heiligenhaus. Auf einem knapp 14.000 m² großen Areal am Südring sollen insgesamt 55 Stadthäuser entstehen. Ein entsprechender Grundstückskaufvertrag mit der Stadt Heiligenhaus und der SBEG wurde im November unterzeichnet.

.

Die Häuser sind Teil des B-Plan-Gebietes „Südring/Kurt-Schumacher-Straße“, das über die Bonava-Siedlung hinaus auch Mietwohnungen und individuelle Einfamilienhäuser umfassen soll. Zuletzt wurde die Fläche als Grünland genutzt.



„Grün soll es hier auch künftig bleiben. Schon allein wegen der schönen Gärten, doch auch darüber hinaus. Wir wollen hier gemeinsam mit der Stadt Heiligenhaus naturnahes, möglichst nachhaltiges Zuhause für Familien schaffen. Unser Konzept umfasst insgesamt 10 Gruppen von Stadthäusern, die sich weitgehend entlang des Südrings formieren. Auch ein Quartiersplatz als Treffpunkt der Nachbarn ist Teil der Planung“, verrät Bonava-Projektleiter Stefan Crumbach.



Die Energieversorgung im neuen Quartier soll in Abstimmung mit der Stadt einen deutlichen Schritt in eine nachhaltige und energieeffiziente Zukunft der Stadtentwicklung erreichen. Es werden für die zentrale Energieversorgung der Siedlung mehrere Konzepte zur modernen Wärme- und Stromerzeugung geprüft und abgewogen. Die Bonava-Häuser sollen in jedem Fall mindestens den KFW-55-Standard erreichen.



„Bis zum Verkaufsstart sind noch viele Fragen zu klären. Klar ist nur, dass hier ein sehr schön durchmischtes, attraktives Wohnquartier entsteht. Die Hanglage wird den künftigen Bewohnern zudem einen fantastischen Ausblick in die Landschaft bieten. Abhängig vom weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens wollen wir voraussichtlich 2023 den ersten Spatenstich setzen“, erklärt Stefan Crumbach.