Heilbronn: Real Momentum vermietet erste Flächen im „Karl“

Die denkmalgeschützte Villa.

© Tommy Bödding

Die Real Momentum kann erste Erfolge für sein Projekt Karl auf dem Areal der ehemaligen Versicherung Wüba an der Karlstraße Ecke Adelbergerstraße in Heilbronn verzeichnen: Mit dem Landratsamt Heilbronn konnte der Projektentwickler den ersten Mieter auf den zu Beginn des Jahres erworbenen Campus gewinnen. Der Versicherungskonzern AIG wird Anfang 2023 folgen.

.

In einem zum Teil denkmalgeschützten Ensemble realisiert der Projektentwickler Real Momentum auf rund 9.500 m² moderne Büroflächen für Heilbronn. Die Firma ist derzeit in der Akquisephase für Ankauf und Entwicklung. Vier Bestands-Bürogebäude mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt ca. 9.500 m² und eine denkmalgeschützte Villa – das sind die Eckdaten des aktuellen Projekts Karl des Projektentwicklers im Osten von Heilbronn.



Auf dem im Januar 2022 angekauften rund 3.800 m² großen Grundstück der ehemaligen Wüba-Versicherung an der Karlstraße/Ecke Adelberger Straße wird in den kommenden Monaten neues Leben einziehen. Das gesamte Areal wurde in der Vergangenheit von der amerikanischen Versicherungsgesellschaft AIG genutzt. Diese wird ab Ende des ersten Quartals 2023 auch wieder in die bis dahin umfassend modernisierte Adelberger Straße 8 einziehen.



Für die früheren Wüba-Gebäude Karlstraße 68 und 70 konnte Real Momentum als flächenmäßig größten und neuen Mieter das Landratsamt Heilbronn gewinnen, dem die modernisierten Flächen bereits am 15. September 2022 übergeben wurden. Rund 100 Mitarbeiter aus dem Dezernat Jugend und Soziales werden dort künftig auf mehr als 2.200 m² arbeiten. Ebenfalls ins Gebäude Karlstraße 68 ziehen voraussichtlich auch Mitarbeiter des Landgerichts Heilbronn ein. In der Karlstraße 70 sind derzeit noch zwei Einheiten im Erdgeschoss und im Obergeschoss mit jeweils rund 250 m² Fläche frei.



Ebenfalls noch verfügbar ist das Schmuckstück des ehemaligen Wüba-Campus – die denkmalgeschützte Villa mit insgesamt 1.178 m² Fläche auf vier Ebenen sowie den beiden früher als Tresorräume genutzten Untergeschossen. Das 1923 erbaute Gebäude im Stil des Neoklassizismus wurde in der Nachkriegszeit im barockisierenden Stil gemäß der Stuttgarter Schule Paul Schmitthenners neu gestaltet. „Sie ist in einem wirklich sehr schönen Zustand, bei dem lediglich kleinere Anpassungen notwendig sind“, betont der Projektentwickler. Mit holzvertäfelten Wänden und ihrem ganz besonderen Flair ist die Villa wohl ein begehrter Standort etwa für Stiftungen oder Firmen, die Wert auf einen repräsentativen Sitz legen.