Assetmanager Beos hat im Auftrag des Fonds „Beos Value Investment Fund Germany I“ das Firmenareal des Maschinenbauers Illig in Heilbronn erworben. Dies ist schon der zweite erfolgreiche Ankauf für den geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF im Landkreis. 2021 sicherte sich Beos in Leingarten das Produktionsareal der Bühler-Group .

[…]