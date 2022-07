Heiko Rieder verstärkt das Team der Hirmer

Seit 1. April dieses Jahres ergänzt Heiko Rieder als Director Business Development das Team der renommierten Hotelgruppe. Der 47-Jährige ist in seiner Funktion als Teil der Geschäftsleitung speziell für die Bereiche Reservierung, Marketing & Sales und Revenue Management verantwortlich.

.

Heiko Rieder stammt gebürtig aus Ratingen in Nordrhein-Westfalen und ist seit jeher in der Hotellerie zu Hause. In den vergangenen 15 Jahren arbeitete er in verschiedenen Positionen im Revenue Management und in der Reservierung für die Penta Hotels Worldwide GmbH, zuletzt war er dort seit 2015 als VP Revenue Management & Reservations tätig. In dieser Rolle baute er den Commercial Development Bereich auf und leitete die Teams Revenue Management, Distribution, eCommerce, Business Intelligence wie auch die Reservierungszentrale.



Edith Gerhardt, Geschäftsführerin der Hirmer Hospitality, freut sich über den Neuzugang. „Mit Heiko Rieder haben wir einen ausgewiesenen Hotellerie-Experten mit hervorragender Fachkompetenz für die Hirmer Hospitality gewinnen können. Er hat sein Know-How über Jahre auf höchstem Niveau bewiesen und wird als Director Business Development in den Bereichen Reservierung, Revenue Management und Sales & Marketing wertvolle Impulse bringen.“