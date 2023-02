Heike Gündling und Stefan Schaffner verstärken GPTI-Vorstand

Die German PropTech Initiative e. V. hat mit sofortiger Wirkung Heike Gündling und Stefan Schaffner in den Vorstand des Vereins berufen. Damit gewinnt das Gremium um Vorstandsvorsitzenden Nikolai Roth zwei weitere Vorstände.

“Heike Gündling und Stefan Schaffner sind ein echter Zugewinn für unseren Vorstand. Mit ihrer Kompetenz, langjährigen Erfahrung und ihrem Netzwerk bringen sie unseren Verband weiter nach vorne. Gerade in Zeiten, in denen Projekte zurückgestellt werden, Vorhaben auf Eis gelegt werden oder auch Aufwand reduziert wird, werden wir als GPTI noch stärker in den Erfahrungsaustausch gehen. So können wir unseren Mitgliedern auf einer soliden Grundlage eine verbesserte Unterstützung anbieten.” beschreibt Nikolai Roth die Ziele der Erweiterung des Vorstands.



Sowohl Heike Gündling als auch Stefan Schaffner sind mit der Immobilienwirtschaft und Digitalisierung bestens vertraut. Bevor Heike Gündling CEO von 21st Real Estate wurde, war sie in der Geschäftsführung von Architrave. Zudem war sie in verantwortlichen Positionen bei Corpus Sireo, Bilfinger Real Estate GmbH oder der Eucon GmbH tätig. In der Szene ist sie bestens vernetzt und kennt die Herausforderungen innovativer Startups mit der Immobilienwirtschaft.



Stefan Schaffner ist Mathematiker und Informatiker. Mit 12 Jahren entwickelte er die erste Softwareanwendung, mit 18 gründete er sein erstes Unternehmen. Im Laufe seiner Karriere befasste er sich intensiv mit der digitalen Transformation und baute ein breites Netzwerk auf. Gemeinsam mit seinem ProFM-Team entwickelt Stefan Schaffner die BAScloud – eine innovative Lösung, mit der Immobilienbetreiber deutschlandweit sämtliche technische Gebäudedaten im Sinne einer “Single Source of Truth” in aufbereiteter Form sammeln und zum Beispiel von einem Energiemonitoring-Dienst weiterverarbeiten lassen können.