Heidi Schmidtke übernimmt Gesamtleitung der Hotelsparte von JLL

Heidi Schmidtke (40), Diplom-Kauffrau, hat zum Jahresbeginn als Managing Director die vollumfängliche Leitung der JLL Hotels & Hospitality Group in Deutschland übernommen. Der bisherige Leiter des Investmentbereichs, Stefan Giesemann, verlässt das Unternehmen Ende Januar auf eigenen Wunsch.

Schmidtke arbeitet seit 2007 für die JLL Hotels & Hospitality Group, unterbrochen von einer knapp zweijährigen Tätigkeit für die Art-Invest Real Estate zwischen 2015 und 2017. Zuletzt war sie seit Februar 2017 als Executive Vice President für die Leitung des Bereichs Advisory in der JLL Hotels & Hospitality Group in Deutschland verantwortlich.



Um der hohen und weiter zunehmenden Internationalität des Hotelimmobilien-Geschäfts gerecht zu werden, wird Heidi Schmidtke auch in ihrer erweiterten Rolle eng mit dem EMEA Hotels & Hospitality-Team kooperieren. In Deutschland wird sie mit den beiden Expertenteams in den Bereichen Advisory und Investment zusammenarbeiten.