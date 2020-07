W2 Development und Competo Capital Partners haben Heico mit dem Facility-Management für das kürzlich fertiggestellte Büro- und Geschäftshaus "NEO - New Efficient Office“ in Stuttgart-Vaihingen betraut. Für den Dienstleistungskonzern ist es der erste Auftrag durch die beiden Joint-Venture-Partner. „Wir haben in der Vergangenheit eine zunehmende Nachfrage an technischen Dienstleistungen festgestellt…

[…]