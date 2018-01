Heico-Fonds kauft SB-Warenhaus

Der von Heico Investment Management aufgelegte Handelsimmobilienfonds hat eine weitere Immobilie in Neunkirchen erworben. Kaufland ist Generalmieter im Neunkirchener SB-Warenhaus und hat eine größere Teilfläche an Media Markt untervermietet. Die Mietfläche beträgt insgesamt rd. 12.500 m². Der bereits 1970 mit der Handelskette Real eröffnete Standort wurde 2007 saniert und von Kaufland bezogen. In seinem Einzugsgebiet hat er als Nahversorger eine wichtige Funktion übernommen. Zusätzlich profitiert die direkt an der A8 gelegene Immobilie von einer Discount-Tankstelle sowie einer Waschstraße. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkäufer wurde von Cushman & Wakefield beraten.

Kaufland ist nach eigener Aussage vom Standort überzeugt und beabsichtige, weiter am Standort festzuhalten. Dies liege auch an der positiven demographischen Entwicklung sowie an der stabilen Nachfrage.



Das Objekt passt nach Aussage von Heico Investment ideal in die Anlagestrategie des Fonds. Dieser kauft insbesondere Handelsimmobilien mit einem Lebensmittelanbieter als Ankermieter an. Insgesamt fokussiert der Fonds dadurch auf die Grundversorgung der Bevölkerung in Städten und ländlichen Regionen Deutschlands. Für das Jahr 2018 sind weitere Investitionen in Höhe von rund 50 Mio. Euro in Einzelhandelsimmobilien mit den Schwerpunkten Lebensmittel und Drogerie geplant.