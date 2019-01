Heico-Fonds kauft Fachmarktzentrum

Der von Heico Investment Management aufgelegte Handelsimmobilienfonds für eine deutsche Versicherung [wir berichteten] hat eine weitere Immobilie in Plettenberg erworben. Der Grundversorgungsfonds übernimmt zum Jahreswechsel ein Fachmarktzentrum in Plettenberg und damit das achte Objekt. Die Mietfläche beträgt insgesamt rd. 11.000 m² und ist langfristig an die Mieter Rewe, Toom Baumarkt, Lidl und Fressnapf vermietet. In seinem Einzugsgebiet ist er als Kopplungsstandort von Nahversorger und Baumarkt bereits länger etabliert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Objekt passt nach Aussage des Investment Managers ideal in die Anlagestrategie des Fonds. Dieser kauft Handelsimmobilien mit einem Lebensmittelanbieter als Ankermieter an. Insgesamt fokussiert der Fonds dadurch auf die Grundversorgung der Bevölkerung in Städten und ländlichen Regionen Deutschlands. Für das Jahr 2019 sind weitere Investitionen in Höhe von rund 80 Mio. Euro in Einzelhandelsimmobilien mit den Schwerpunkten Lebensmittel und Drogerie geplant.