Heico ernennt Tim Stein zum Managing Director

Tim Stein

© Heico Group / Fotograph: Niels Burrock

Um dem Wachstum Rechnung zu tragen, baut Heico Property Partners seine Führungsebene aus und befördert Tim Stein zum Managing Director. Neben Björn Rieger wird er künftig den kompletten administrativen Bereich übernehmen.

.

„Wir sind überzeugt davon, dass wir mit dieser für unsere Expansion wichtigen Umstrukturierung alles getan haben, um unsere Vorteile wie Flexibilität, kurze Entscheidungswege und Property Management Leistungen auf hohem Niveau, auch bei weiterem Wachstum, unseren Kunden und deren Mietern bieten zu können“, so Managing Partner Björn Rieger.



Björn Rieger wird weiterhin als Managing Partner die Verantwortung für den kompletten operativen Bereich (CEO) innehaben. Ergänzend wird Tim Stein in Zukunft als Managing Director, die Verantwortung für den kompletten administrativen Bereich (CFO) übernehmen.



Als gelernter Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (heute Immobilienkaufmann), hat Tim Stein eine Weiterbildung zum Fachwirt der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, ein Studium zum Immobilen-Ökonom (VWA) und ein Studium zum Betriebswirt (VWA) erfolgreich absolviert. Nach Stationen bei der GWH (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Hessen GmbH) war er 16 Jahre bei der heutigen Apleona Real Estate GmbH in verschiedenen Positionen tätig. In der Betreuung unterschiedlichster Assetklassen von Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik, Health Care, Wohnen kennt er sich bestens aus. Und nach einem Jahr bei Corpus Sireo als Director im technischen Property-Management, kam er im Mai 2019 als Head of Property Management zu Heico Property Partners. Am 01. Oktober hat er nun die Position des Managing Directors übernommen.