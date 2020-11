Hedera mit zwei neuen Wohnprojekten am Start

Die Hedera Gruppe ist mit zwei neuen Projekten in der Hauptstadt am Start. Ein insgesamt 29 Wohnungen umfassendes Projekt entsteht im Stadtbezirk Lichtenberg, das andere befindet sich in Tempelhof-Schöneberg und besteht aus insgesamt 46 Wohnungen.

.

Lichtenberg: „Allegria“ zu 100 % verkauft

In Berlin-Lichtenberg entwickelt Hedera mit seinem Projekt „Allegria“ drei Wohnhäuser mit insgesamt 29 modernen Eigentumswohnungen. Alle Wohneinheiten sind laut des Investors bereits verkauft.



Das Gebäudeensemble in der Degnerstraße 20 im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen besteht aus komfortablen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen und sind zwischen 47 und 133 m² groß. Sie befinden sich in zwei Vorderhäusern und einem Gartenhaus. Zu jeder Wohnung gehört ein abschließbarer Kellerraum. Die Wohnungen verfügen über Terrassen, Balkone oder Loggien, den Erdgeschosswohnungen sind Privatgärten zugeordnet. Zum Gemeinschaftseigentum gehören Außenanlagen und ein Kinderspielplatz. Auf dem Grundstück entstehen acht Pkw- und 30 Fahrradstellplätze.



„Wir setzen bewusst auf ruhige, dabei jedoch gut angebundene Lagen. Der grüne und idyllische Standort, eine gute Infrastruktur vor Ort und die schnelle Erreichbarkeit der City kommen bei unseren Kunden gut an. Eines unser Markenzeichen ist zudem die hochwertige Ausstattung aller unserer Wohnungen“, sagt Ioannis Moraitis, Geschäftsführer der Hedera Gruppe.



„Duo Novo“ zu 60 % verkauft

Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat Hedera ein weiteres neues Projekt unter dem Namen „Duo Novo“ gestartet. Auf insgesamt 4.100 m² Wohnfläche, verteilt auf zwei Häuser, entstehen 46 Eigentumswohnungen. Die qualitativ hochwertig ausgestatteten Wohnungen im mittleren Preissegment werden vom Unternehmen selbst vermarktet. Zum Baustart sind bereits 60 Prozent der Wohnungen verkauft.



Die Häuser befinden sich in einer ruhigen Wohnlage im Ortsteil Mariendorf, in der Freibergstraße 24-26. Die 2- bis 4-Zimmerwohnungen sind zwischen 55 und 134 m² groß. „Mariendorf ist ein entschleunigter, grüner Ortsteil. Von der ruhigen Freibergstraße aus ist fußläufig oder per Fahrrad alles zu erreichen, was zu einer guten städtischen Infrastruktur gehört. Unsere hochwertigen Wohnungen sind schon jetzt sehr begehrt“, erläutert Ioannis Moraitis. Zu allen Wohnungen gehört eine Terrasse beziehungsweise ein Balkon, auf den begrünten Freiflächen wird es auch einen Kinderspielplatz geben. Alle 23 Stellplätze in der Tiefgarage werden für elektrische Ladestationen vorgerüstet.