Hedera baut zwölf Eigentumswohnungen in Berlin-Neukölln

Der Berliner Projektentwickler Hedera Bauwert weitet mit seinem nächsten Wohnbauprojekt Pulse sein Engagement in Neukölln aus. Die zwölf Eigentumswohnungen entstehen in der Delbrückstraße. Aktuell ist der Rohbau fertig, die Die Gesamtfertigstellung ist für März 2022 geplant.

„Die Neubauwohnanlage Pulse inmitten des lebendigen Stadtbezirks Neukölln passt ausgezeichnet in unser Konzept, attraktiv ausgestattete Wohnungen in urbanem Berliner Umfeld zu bauen. Dazu gehören Neubauten wie das Pulse ebenso wie zum Beispiel modernisierte Altbauten oder der Ausbau von Dachgeschossen in Altberliner Bestandshäusern,“ sagt Ioannis Moraitis, Geschäftsführer der Hedera Bauwert.



Der fünfgeschossige Neubau mit zwölf Eigentumswohnungen entstehen auf dem 442 m² großen Grundstück in der Delbrückstraße 37. Die Zweiraumwohnungen werden über ca. 63 m² Wohnfläche verfügen. Der Rohbau ist fertiggestellt, nun erfolgen Dachstuhlausbau, Fenstereinbau und die Anbringung der Dämmschicht. In dem vollständig unterkellerten Haus wird für jede Wohnung ein abschließbarer Kellerraum zur Verfügung gestellt sowie ein gemeinschaftlicher Fahrradraum eingerichtet. Ein Fahrstuhl verbindet alle Etagen.



Den Erdgeschosswohnungen werden Privatgärten zugeordnet, die anderen Wohnungen erhalten Balkone. Zur gediegenen Ausstattung gehören dreifach isolierverglaste Fenster mit elektrisch bedienbaren Rollläden, attraktive Dusch-/Wannenbäder sowie eine Fußbodenheizung (Gaszentralheizung) mit Einzelraumregulierung. Die zum Gemeinschaftseigentum gehörenden Außenanlagen erhalten eine elegante Beleuchtung und Pflasterung, das Haus erhält eine zentrale Schließanlage.



Die Eigentumswohnanlage Pulse ist über die U-Bahnlinien 7 und 8, die S-Bahn sowie zahlreiche Buslinien und die schnell erreichte Stadtautobahn in alle Himmelsrichtungen sehr gut angebunden. Zudem sind alle Wege zur Erfüllung des täglichen Bedarfs auch gut zu Fuß erreichbar.