Heaven München: Rückbau abgeschlossen – Bauphase startet

Die Rock Capital Group hat die Abbrucharbeiten für das Büroprojekt Heaven auf dem zentral gelegenen Grundstück in der Nymphenburger Straße nahezu abgeschlossen. Der Rückbau markiert den ersten großen Meilenstein der dreijährigen Transformation des ehemaligen Bruckmann-Areals.

Mit einem Gesamtvolumen von rund 30.000 m² BGF zählt das Heaven zu den größten innerstädtischen Büroentwicklungen Münchens.

.