Heaven München: Rückbau abgeschlossen – Bauphase startet
Die Rock Capital Group hat die Abbrucharbeiten für das Büroprojekt Heaven auf dem zentral gelegenen Grundstück in der Nymphenburger Straße nahezu abgeschlossen. Der Rückbau markiert den ersten großen Meilenstein der dreijährigen Transformation des ehemaligen Bruckmann-Areals.
Mit einem Gesamtvolumen von rund 30.000 m² BGF zählt das Heaven zu den größten innerstädtischen Büroentwicklungen Münchens.
Wo im Sommer noch ein deutlich in die Jahre gekommenes Bürogebäude stand, öffnet sich heute eine markante Baulücke und gibt den Blick frei auf die denkmalgeschützte Villa, die 1898 von Architekt und Hochschullehrer Martin Dülfer errichtet wurde. „Wir liegen voll im Zeitplan. Die wichtigsten Entkernungs- und Abbrucharbeiten sind nach gut fünf Monaten bereits abgeschlossen, die Umgestaltung des Areals schreitet sichtbar voran“, sagt Stephan Gries, Senior-Projektmanager der Rock Capital Group.
Mit schwerem Gerät hat die Rock Capital Group das aus den späten 1970er-Jahren stammende Hauptgebäude an der Nymphenburger Straße vollständig zurückgebaut. Ebenso abgebrochen wurden technisch und energetisch nicht mehr sanierungsfähige Gebäude in der Lothstraße 3 sowie mehrere Nebengebäude wie das frühere Pförtnerhaus und die einstige Kantine. „Wir haben mit modernen Hydraulikbaggern und geräuscharmen Abbruchzangen unter ständiger Wasserbenebelung gearbeitet – eine Methode, die in dieser innenstadtnahen Lage maximale Rücksicht auf Anwohner und angrenzende Bebauung nimmt“, erklärt Gries.
Besonderes Augenmerk lag auf der Abstimmung mit dem U-Bahn-Betrieb, da die Gleise in unmittelbarer Nähe verlaufen. „Die Lage direkt an der U-Bahn-Station Maillingerstraße und die angrenzende Nachbarbebauung haben den Abbruch zu einer echten planerischen und logistischen Herausforderung gemacht“, so Gries.
Der Investor setzt bei der Quartiersentwicklung auf eine Verbindung von Bestand und Neubau. Während nicht mehr sanierungsfähige Bauten weichen, bleibt ein großer Teil der Gebäudestrukturen erhalten. Historische Raumfolgen werden in modern ausgestattete Büroflächen überführt. Der Erhalt vieler Bauteile spart graue Energie und reduziert CO₂ signifikant. Die künftige Ausstrahlung erhält das Heaven aus dem Zusammenspiel der historischen Substanz rund um die Dülfer-Villa und dem Loftgebäude in der Lothstraße 5, das behutsam saniert und technisch auf Neubauqualität gebracht wird.
Ende 2025 beginnen unter anderem die Rohbauarbeiten im Bestand. Für einen bereits feststehenden Mieter entstehen neue Treppenhäuser, Aufzugsschächte, Glasaufzüge und Fenster, um die Bestandsstrukturen auf den neuesten Stand zu bringen. „In den vergangenen Monaten haben wir mit der Denkmalschutzbehörde unter anderem die Geometrie neuer Fenster, schützenswerte Stuckdecken und zu erhaltende Türelemente abgestimmt“, sagt Gries.
Bis Jahresende wird zur Nymphenburger Straße die Baugrube für eine zweigeschossige Tiefgarage mit Wasserhaltung vorbereitet; an der Lothstraße entsteht eine eingeschossige Tiefgarage ohne Wasserhaltung. Direkt im Anschluss beginnen die Rohbauarbeiten für das neue Bürogebäude an der Nymphenburger Straße. In einer mit dem Denkmal abgestimmten Architektursprache entsteht dort ein Office-Highlight in Innenstadtlage.
„Heaven steht sinnbildlich für unsere Haltung, Bestehendes nicht einfach zu ersetzen, sondern neu zu denken. Wir bewahren und entwickeln ein Stück Münchner Stadtgeschichte, das architektonisch, funktional und emotional in die Zukunft übersetzt wird“, sagt Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group. Das Projekt soll hohe New-Work-Qualität mit nachhaltiger Bauweise verbinden – eine Qualität, die bereits mit dem German Design Award 2026 in der Kategorie Excellent Architecture – Public ausgezeichnet wurde.