Heat24 sammelt 65.000 Euro für Hamburger und Berliner Kältehilfe-Projekte

Insgesamt 170 Läufer nahmen beim diesjährigen 24h-Spenden-Staffellauf #Heat24 teil. In diesem Jahr fand er zum ersten Mal auch in Hamburg statt. In Berlin war es bereits der vierte Durchgang, wo die Spendenaktion von KVL Cares und den Berliner Laufgruppen MileHigh, Wechselzone, sowie Potsrun ausgerichtet wurde.

