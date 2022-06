HCRE plant Seniorenprojekt im Alanbrooke Quartier

Der Berliner Entwickler investiert 30 Millionen Euro in ein Servicewohnquartier für Senioren auf dem ehemaligen Kasernengelände „Alanbrooke“ in Paderborn.

.

Im September 2021 hat die HCRE Health Care Real Estate gemeinsam mit dem Architektenkonsortium der ARGE E4 und GAP Architekten aus Münster den Zuschlag für das rund 5.500 m² große Baufeld 9 auf dem ehemaligen Kasernengelände „Alanbrooke“ in Paderborn erhalten. Der Investor plant auf dem inzwischen angekauften Grundstück sein quartiersbezogenes Wohnkonzept „Miteinander“. Das Projektvolumen umfasst rund 30 Millionen Euro.



„Wir freuen uns über die Möglichkeit, auf dem früheren Gelände der britischen Streitkräfte den Startpunkt für unsere barrierefreie Quartiersentwicklung setzen zu können. Mit der Nord LB konnten wir einen starken Finanzierungspartner gewinnen, der uns neben dem Grundstücksankauf auch bei der Bauzwischenfinanzierung unterstützt. Aktuell verhandeln wir sowohl mit in Frage kommenden Betreibern als auch mit Endinvestoren und werden in Kürze eine Entscheidung treffen. Baubeginn ist voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres.“, so Sandra Verfürth, Geschäftsführerin der HCRE GmbH.