HCRE baut mit Covivio Seniorenquartier in Meckenheim

Die HCRE Health Care Real Estate hat gemeinsam mit ihren Partnern Convivo und Feddersen Architekten im Bieterverfahren für die Bebauung des heutigen Marktplatzes in Meckenheim bei Bonn den Zuschlag erhalten. Das Projektvolumen umfasst dabei rund 26 Millionen Euro. Jetzt hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, mit der Bewerbergruppe in weitere Verhandlungen einzutreten. Das Konsortium überzeugte mit seinem quartiersbezogenen Wohnkonzept „Miteinander“, das unterschiedliche Wohn- und Lebensformen intelligent vernetzt und mit verschiedenen Betreuungsangeboten und Zusatzleistungen ergänzt.

