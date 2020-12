Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat ihren Stammsitz in der Hamburger Innenstadt an die Signa-Gruppe verkauft. Die Immobilie besteht aus der Unternehmenszentrale der HCOB am Gerhart-Hauptmann-Platz sowie der benachbarten Einkaufspassage „Perle“ in der Spitaler Straße. Die komplexe Transaktion wurde als doppelte Sale-and-Leaseback-Vereinbarung strukturiert. Für eine Übergangszeit von circa vier Jahren…

Fotos: HCOB /Thies Raetzke



