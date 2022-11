HCOB stellt Ankaufsfinanzierung für PingProperties

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) stellt der PingProperties Daily Convenience Center IV C.C. – eine Tochter der niederländischen PingProperties-Gruppe – eine Finanzierung in Höhe von 43 Mio. Euro für den Ankauf und die Revitalisierung eines gemischt genutzten Objektes im niederländischen Zoetermeer zur Verfügung. Die Laufzeit der Kreditvereinbarung beträgt fünf Jahre.

