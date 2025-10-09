HCOB refinanziert mit Konsortium britische Rechenzentren mit £187m

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) beteiligt sich an der Refinanzierung des britischen Rechenzentrumsbetreibers Pulsant. Gemeinsam mit einem internationalen Bankenkonsortium stellt die HCOB £187 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren bereit [we reported]. Ein Beleg, dass Rechenzentren als Assetklasse im institutionellen Finanzierungsgeschäft an Bedeutung gewinnen.

„Diese Finanzierung der HCOB ermöglicht uns, den Ausbau unserer Infrastrukturplattform, platformEDGE, in Großbritannien weiter voranzutreiben“, sagt Brad Petzer, CFO bei Pulsant. Der Data-Center-Unternehmen gilt als einer der geografisch am breitesten aufgestellten Anbieter digitaler Infrastruktur in Großbritannien. Das Unternehmen betreibt 14 Standorte in zehn Städten mit einer Colocation-Kapazität von 19 Megawatt. Eigentümer ist Antin Infrastructure Partners, die Pulsant 2021 übernommen und seitdem von einem Managed-Service-Anbieter zu einer breit skalierbaren Infrastrukturplattform transformiert haben.



„Die Finanzierung von digitaler Infrastruktur zählt zu unserem Kerngeschäft, in dem wir seit vielen Jahren europaweit erfolgreich aktiv sind. Rechenzentren bilden das digitale Rückgrat, um dem exponentiell wachsendem Datenvolumen in einer global vernetzten Welt gerecht zu werden“, sagt Hans Lötzer, Head of Project Finance bei der Hamburg Commercial Bank.



