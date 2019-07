HCOB finanziert weiteren Bauabschnitt im Düsseldorfer Quartier Grafental

Die Hamburg Commercial Bank stellt der Grafental GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der niederländischen BCP Brack Capital Properties N. V., eine Finanzierung in Höhe von 38,7 Mio. Euro für einen weiteren Bauabschnitt des Düsseldorfer Wohnprojekts Grafental zur Verfügung. Die Laufzeit der Finanzierung beträgt zwei Jahre.

Im dem zwischen Grafenberg und Düsseltal gelegenen Baugebiet entstehen im achten Bauabschnitt auf knapp 6.300 m² elf Mehrfamilienhäuser mit 109 Wohnungen in mittlerer bis gehobener Ausstattung sowie 125 Stellplätze. Die Einheiten variieren zwischen 74 und 200 m². Insgesamt entstehen damit fünf Kilometer östlich des Düsseldorfer Stadtzentrums weitere rund 12.300 m² Wohnfläche. Das Quartier ist umgeben von Wohngebieten, Büros und großflächigem Einzelhandel.



Peter Axmann, Leiter Immobilienkunden bei der Hamburg Commerical Bank, sagte: „Brack Capital hat in den vergangenen vier Jahren in Grafental sehr erfolgreich mehr als 1.000 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von beachtenswerten 122.000 qm geschaffen. Die Verkaufszahlen der bereits fertiggestellten Einheiten zeigen, dass die BCP mit ihrem Angebot in Düsseldorf richtig liegt und auch die Marktanalysten sehen für den Düsseldorfer Wohnungsmarkt weiterhin einen deutlichen Nachfrageüberhang.“