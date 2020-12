HCOB finanziert Modernisierung des Office Campus Stuttgart

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) stellt im Konsortium einem von J.P. Morgan Asset Management verwalteten Immobilienfonds die Refinanzierung sowie Mittel für die Modernisierung des „Office Campus Stuttgart“ zur Verfügung. Die Finanzierung in dreistelliger Millionenhöhe wird von der HCOB gemeinsam mit den Konsortialpartnern Santander Consumer Bank und der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen realisiert. „Die Hamburg Commercial Bank begleitet uns seit dem Ankauf des Gebäudes vor rund fünf Jahren [wir berichteten] und wir freuen uns, die Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterentwicklung des Projektes fortzusetzen“, sagte Michael Ramm, Managing Director bei J. P. Morgan Asset Management Global Alternatives Real Estate Europe.

