HCOB finanziert Koryféum in Unterschleißheim mit 100 Mio.

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) stellt dem 50-prozentigen Joint Venture der Freo Group gemeinsam mit dem European Real Estate Opportunity Fund I von Cain International eine Finanzierung in Höhe von 100 Mio. Euro für die Realisierung eines Büroentwicklungsprojekts in Süddeutschland zur Verfügung. Die beiden Partner hatten den Deal, der das erste Investment von Cain International in Deutschland darstellt, zu Beginn der Woche bekannt gegeben [wir berichteten].



.