HCOB-CFO Ian Banwell übernimmt Chefsessel

Seit dem 1. Oktober 2022 ist Ian Banwell (59) Chief Executive Officer (CEO) der Hamburg Commercial Bank AG (HCOB). Seine bisherige Position als Chief Financial Officer im Vorstand der HCOB übernahm Marc Ziegner (46).

„Wir haben viel erreicht in den vergangenen Jahren und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen Christopher Brody (COO), Ulrik Lackschewitz (CRO) und Marc Ziegner (CFO) sowie der gesamten Belegschaft“, sagte Ian Banwell, Chief Executive Officer der HCOB. „Unsere Bank ist profitabel und robust aufgestellt und wir erzielen sehr gute Ergebnisse in einem herausfordernden Markt. Wir fokussieren uns weiterhin auf die Umsetzung unserer Strategie und wollen die Bank künftig noch profitabler machen.“



Ian Banwell ist 2019 als Chief Operating Officer (COO) in das Vorstandsgremium der HCOB eingetreten und war seit September 2020 Chief Financial Officer (CFO). Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen unter anderem die Bank of Amerika, wo er Chief Investment Offiicer (CIO) war, das Asset and Liability Committee leitete und dem Management Committee angehörte. Zudem war Ian Banwell Vorsitzender eines Beratungsgremiums des US-amerikanischen Finanzministeriums (United States Treasury‘s Borrowing Advisory Committee) und in diversen Vorstandspositionen tätig.