HCOB begibt Hypothekenpfandbrief Benchmark

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Mittwoch einen Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Format begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist bei nationalen und internationalen Investoren auf sehr reges Interesse gestoßen.

Die Orderbücher wurden am Morgen von den mandatierten Syndikatsbanken Citi, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, LBBW und UniCredit mit einer ersten Spread-Indikation von etwa +3 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet. Bei hoher Nachfrage institutioneller Investoren wurde mittags das deutlich überzeichnete Orderbuch mit einem finalen Spread von 2 Basispunkten unter Swap-Mitte geschlossen. Der Hypothekenpfandbrief ist von Moody‘s mit „Aa1“ geratet. Der Großteil des Pfandbriefs wurde in Deutschland platziert, gefolgt von Skandinavien und den Benelux-Staaten.



„Nach dem erfolgreichen Wechsel der HCOB in den Einlagensicherungsfonds der privaten Banken (BdB) und der damit abgeschlossenen Transformation der Bank, bauen wir unsere Rolle als regelmäßige Emittentin am Kapitalmarkt weiter aus“, sagte Ian Banwell, CFO der Hamburg Commercial Bank. „Mit diesem Pfandbrief refinanzieren wir kosteneffizient unsere Geschäftsaktivitäten im Immobilienbereich, in dem wir künftig moderat wachsen wollen.“ Neben diesem und dem im Herbst vergangenen Jahres begebenen Pfandbrief hat die HCOB, seit ihrer Privatisierung Ende 2018, bereits mehrere unbesicherte Benchmark-Transaktionen emittiert.