HBC will Schulden in Milliardenhöhe tilgen

Die leicht trudelnde Kaufhof-Mutter Hudson’s Bay Company (HBC) will offenbar einen veritablen Teil ihres Schuldenbergs durch die Beteiligung eines Finanzinvestors und durch den Verkauf einer exponierten Immobilie in Manhattan abtragen. Dies berichtet übereinstimmend die Wirtschaftspresse. Im Raum steht eine Tilgung von 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Milliarden Euro).

Geplant ist demnach der Einstieg der Beteiligungsgesellschaft RhoneCapital, die 500 Millionen Dollar im Gegenzug zu einem Aktienanteil von 22 Prozent mitbringt. 850 Millionen Dollar wollen die Kanadier überdies durch den Verkauf ihrer Flaggschiff-Filiale „Lord & Taylor“ an der New Yorker Fifth Avenue erlösen. Sie soll vom RhoneCapital-Partner WeWork Property Advisors erworben werden. Der Anbieter von Co-Working-Spaces soll/will überdies an diversen Standorten Ladenfläche leasen und für eigene Zwecke nutzen. Relativ konkret scheinen beispielsweise schon die Pläne für Frankfurt zu sein, wo Galeria Kaufhof die Erweiterung an der Zeil zum Teil (in den oberen Etagen) an WeWork durchreicht.