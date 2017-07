HBC vor Verkauf der Kaufhof-Immobilien?

Galeria Kaufhof drängt erneut in die Schlagzeilen der Wirtschaftspresse: Nach übereinstimmenden – und inzwischen bestätigten – Meldungen lässt die Mutter Hudson’s Bay die Immobilien der Warenhauskette neu bewerten. Ein Sprecher der Kanadier bezeichnete diesen Vorgang zwar alles völlig „regulär“, der Druck auf eine möglichst zeitnahe Abwicklung dieses Vorgangs seitens HBC kombiniert mit der soeben erfolgten Kreditlinien-Kappung durch den Versicherer Euler Hermes aber [Euler Hermes kappt Kredit-Limits für Kaufhof], bietet Raum für Spekulationen. Die naheliegendste wäre, dass HBC die Kaufhof-Immobilien verkaufen will – möglichst zeitnah, weil sie jetzt „noch“ viel wert sind.

.

Das „noch“ erklärt sich bevorzugt aus dem Managementgebaren von Hudson’s Bay in den letzten zwei Jahren: Die Kanadier hatten nach dem 2,8 Milliarden Euro teuren Erwerb der Warenhauskette in 2015 zwar einerseits durchaus in den Konzern investiert, andererseits aber auch die Mieten für die nun eigenen Immobilien prächtig erhöht. Ein Umstand, mit dem Galeria Kaufhof zusätzlich zu den eh’ heftigen (allgemeinen) Umsatzproblemen des stationären Einzelhandels arg zu kämpfen hatte. Nach Informationen des „Manager Magazins“ lag der Betriebsverlust (Ebit) in den ersten fünf Monaten dieses Jahres bei rund 50 Millionen Euro – eine Verdoppelung zum Vergleichszeitraums.



Durch die Mietsteigerungen soll sich der Wert der Kaufhof-Immobilien nach Schätzungen der „Finanzmarktwelt“ jedoch um fast eine Milliarde Euro erhöht haben. Ein Portfolio von 2,6 Milliarden Euro parkte HBC in der Beteiligungsgesellschaft HBS Global Properties (die Kanadier halten aktuell noch 63 Prozent, der Rest verteilt sich auf Investoren). Die so erreichte hohe Bewertung der Immobilien bleibt aber an die solide Werthaftigkeit des Mieters, sprich: von Galeria Kaufhof, gekoppelt. Rein theoretisch bedeutet dies: Gerät die Kaufhaus-Kette richtig ins Trudeln, starten auch die Immobilien in den Bewertungs-Sinkflug. Daher die Eile?



Wenig tröstlich in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass die Kürzungen der Warenkreditversicherungen bei Schlecker und bei Karstadt ebenfalls den Anfang vom Ende einläuteten. Ob die österreichische Signa-Gruppe weiterhin Interesse an Galeria Kaufhof hat, lässt sich aktuell nicht abschätzen. René Banko hatte seinerzeit (Ende 2011 und im Frühjahr 2015 erneut) mit Zähnen und Klauen um den Kaufhof gekämpft – war aber schließlich unterlegen.