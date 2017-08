HBC bekräftigt Bekenntnis zu Galeria Kaufhof

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche, ob die Kanadier ihr Investment Galeria Kaufhof fallen lassen werden, jetzt bezieht HBC offiziell Stellung und bekräftigt seine Strategie sowie die geplanten Investitionsvorhaben in Deutschland und Europa. Galeria Kaufhof sei ein „wichtiger Bestandteil von HBC: Das Unternehmen steht fest zu seiner Marke und den europäischen Geschäftsaktivitäten“.

.

„Unser Bekenntnis zum deutschen Markt und zu unseren Investitionen in ganz Europa sind stärker denn je“, sagt Jerry Storch, CEO von Hudson's Bay Company (HBC). „Auch wenn der Markt für Textilwaren und Kaufhäuser global herausfordernd ist, und sich das Geschäft zunächst langsamer entwickelt als erhofft, denken wir langfristig. Das Team von Galeria Kaufhof hat unsere volle Unterstützung zur Umsetzung seiner strategischen Pläne. Wir halten die Versprechen, die wir bei unserem Markteintritt in Europa gemacht haben. Hierzu gehören auch die Investitionen und die Modernisierung von Galeria Kaufhof, ein beschleunigtes Wachstum des Online-Geschäfts, die Einführung von Saks Off 5th in Deutschland und der Ausbau unserer europäischen Firmenzentrale in Köln zum HBC Europe Service-Center im Zuge der weiteren Expansion.“



In den nächsten fünf bis sieben Jahren wird HBC eine Milliarde Euro in das deutsche Geschäft investieren und wird auch die europäische Expansion vorantreiben. Nachdem Saks Off 5th in den vergangenen zwei Monaten fünf Stores in Deutschland eröffnet hat, folgt im Spätsommer in den Niederlanden die Eröffnung von zehn Hudson’s Bay- sowie zwei Saks Off 5th-Filialen. „Wir investieren erheblich in unser Geschäft. In Zülpich schaffen wir die Voraussetzungen für unser neues, automatisiertes Logistiklager, mit dem wir unser wachsendes Online-Geschäft unterstützen werden. Mit den Fortschritten unserer Projekte an den Flagship-Standorten sind wir sehr zufrieden, und in den nächsten Jahren wollen wir die Weiterentwicklungen in unseren Filialen insgesamt noch beschleunigen. In 2018 planen wir die Modernisierung von 20 Galeria-Kaufhof-Filialen“, ergänzt Dr. Wolfgang Link, CEO von HBC Europe.



Die Finanzierung sei gesichert, da Galeria Kaufhof Zugriff auf den globalen Betriebsmittelkredit von 2,25 Milliarden US-Dollar habe und somit über entsprechende Kreditrahmen verfüge, der HBC und all seinen Marken zur Verfügung steht. Das Immobilien-Joint Venture, das geschaffen wurde, um den Wert des Immobilienportfolios sichtbar zu machen, befindet sich mehrheitlich im Besitz von HBC. Der Anteil von HBC an den Einkünften des Joint Ventures wird in das laufende Geschäft reinvestiert. Seit der Übernahme hat HBC in einem Maße in Galeria Kaufhof investiert, das weit über die Erlöse aus den deutschen Immobilien hinausgeht. Wie in der jüngsten Investorenpräsentation hervorgehoben, verfügt HBC über ein Immobilienportfolio mit einem Equity Value in Höhe von mehr als 6 Milliarden Kanadische Dollar. Ungeachtet früherer Übernahmen gibt es keine Gespräche über einen Zusammenschluss mit anderen deutschen Unternehmen. Derzeit plant das Unternehmen keine weiteren Übernahmen in Deutschland. HBC verfolge die Strategie, in Galeria Kaufhof zu investieren und seine Position als Deutschlands führende Warenhausgruppe zu stärken.