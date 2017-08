HBC-Aktionär will Cut beim Kaufhof-Engagement

Investor brüskiert Kaufhof-Eigner Hudson’s Bay und verlangt Verkauf der Warenhauskette – Kaufhof zwischen den Mühlsteinen: Das ist der Tenor der aktuellen, medialen Berichterstattung über neuerliche Turbulenzen um die 41 Filialen der Kölner. Fakt ist indes nur: Ein Anteilseigner der Kanadier, der Investor Land and Buildings, hat das HBC-Management in einem offenen Brief aufgefordert, sich von den Kaufhof-Liegenschaften, vom operativen Warenhausgeschäft oder am besten gleich von allem zu trennen. Ob es darüber tatsächlich einem „Streit“ zwischen den beiden Parteien gibt, ist (vorläufig) Interpretation der Wirtschaftsmedien. Immerhin hatte HBC erst gerade eine (schnelle) Neubewertung der Kaufhof-Immobilien initiiert – unterstellt: nicht grundlos [HBC vor Verkauf der Kaufhof-Immobilien?]. Da war der Brief noch gar nicht geschrieben.

Hinter Land and Buildings steht der US-Investor Jonathan Litt, dem eine spezielle Affinität zu offenen Briefen mit harschen Forderungen an die Unternehmensführungen nachgesagt wird. Inclusive Drohgebärden. Im Falle HBC kündigte der Absender die mögliche Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung an, auf der Managerposten zur Disposition gestellt werden könnten. HBC solle also schleunigst die Kaufhof-Immobilien losschlagen und die Erlöse auf die Aktionäre verteilen. Zumal das Immobilieneigentum höher zu veranschlagen sei, als der Börsenwert des Unternehmens. Land and Buildings besitzt knapp fünf Prozent an Hudson’s Bay.



Die ganze Angelegenheit mutet allerdings ein wenig sehr schwarz-weiß an. Es darf zumindest gefragt werden, ob dieser offene Brief sich nicht wunderbar eignet, den von HBC eh’ geplanten Verkauf der Kaufhof-Immobilien öffentlich als quasi „erzwungen“ oder „unvermeidlich“ erscheinen zu lassen. Und es darf weiter gefragt werden, ob sich Land and Building und HBC wirklich streiten – oder nicht vielmehr in der causa Kaufhof konformgehen.