HBB startet mit dem Bau des Westertors in Lübbecke

Die HBB nimmt die letzten Hürden für die Umsetzung des Einkaufsquartiers Westertor in Lübbecke und startet in den nächsten Tagen mit dem Bauvorhaben für das Einkaufsquartier in der Innenstadt von Lübbecke. Vor dem eigentlichen Neubau werden zunächst die Bestandsgebäude abgerissen. 2022 soll alles fertig sein.

Nach der Vorstellung des Projektes in 2017 folgte die notwendige Planungs- und Genehmigungsphase, die mit dem Baubeginn nun ihren Abschluss findet. Die Stadt Lübbecke hat mit dem Abschluss des Grundstückskauf- und Städtebaulichen Vertrages, dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan und der Erteilung der Baugenehmigung die Voraussetzungen für die Umsetzung des Projektes geschaffen. Bevor der Hochbau beginnt, müssen die alten Gebäude abgerissen und Leitungen verlegt werden. Den Abriss verantwortet die Fa. Moß aus Lingen, den Hochbau wird die Fa. List Bau aus Nordhorn realisieren.



Das Einkaufsquartier Westertor ersetzt das städtische Parkhaus und das ehemalige Kaufhaus Deerberg zwischen Fußgängerzone und Busbahnhof. Die exzellente Lage und verkehrliche Anbindung in der Innenstadt nutzt die HBB, um ein modernes Handelsobjekt in Lübbecke zu entwickeln. Somit wird die Innenstadt gestärkt und bestehende Angebotslücken geschlossen. Der Mietermix besteht aus mehreren Ankermietern. Neben einem frischeorientierten Lebensmittelmarkt der Firma EDEKA wird sich der Drogerieanbieter Rossmann am Standort neu aufstellen. Hinzu kommen kleinere Fachmärkte und Läden wie K+K Schuhe und Apollo Optik. Das Projekt umfasst knapp 7.000 qm Mietfläche mit neun Mietern auf zwei Handelsebenen und direktem Anschluss an 140 öffentliche und ebenerdige Parkplätze.

„Zwar haben wir schon vergleichbare Projekte gebaut, aber das Projekt Westertor ist ein sehr anspruchsvolles Vorhaben“, so Geschäftsführer Kai Steindl. „Umso wichtiger ist unser gut aufgestelltes Planungs- und Bauteam mit den Architekten von RKW und den erfahrenen Unternehmen Moß und List Bau. Nach Erteilung der Baugenehmigung im Juli können wir nun zeitnah mit dem Abriss beginnen. Bei uns stehen alle Ampeln auf Grün.“