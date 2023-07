HBB startet Bau des Zollamts Schwentinental

Die HBB errichtet seit Juni auf einem Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet Ostseepark in Schwentinental an der Stadtgrenze zu Kiel ein kombiniertes Grenz- und Binnenzollamt. Auf dem knapp 6.000 m² großen Grundstück entsteht ein zweigeschossiges Bürogebäude mit 1.500 m² Nutzfläche, das mit besonderen Sicherheitsanforderungen und nach dem neuesten energetischen Standard gebaut wird. Außerdem werden umfangreiche Außenanlagen realisiert, so auch eine Beschaurampe für LKW. Das Investitionsvolumen liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

