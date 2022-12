HBB schließt 20 Mio. Investment in Lübbecke ab

Nach zwei Jahren Bauzeit feierte HBB am Mittwochabend mit zahlreichen Gästen die Eröffnung des neuen Einkaufszentrums Westertor in Lübbecke. „Dass wir dieses Projekt trotz der widrigen Begleitumstände so pünktlich und in dieser Qualität fertiggestellt haben, darauf können wir als HBB stolz sein,“ so Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB.

Für Bürgermeister Frank Haberbosch ist das neue Einkaufsquartier Westertor schon jetzt ein gelungenes Projekt, das die westliche Innenstadt Lübbeckes wieder zu neuem Leben erwecken wird. Rund 7.000 m² Mietfläche auf zwei Handelsebenen und direktem Anschluss an 140 öffentliche und ebenerdige Parkplätze bietet das neue Geschäftsquartier. Als Ankermieter ist Marktkauf eingezogen, dessen Marktleiter Donjet Morina von HBB-Geschäftsführer Harald Ortner symbolisch den Schlüssel für die rund 2.400 m² große Filiale überreicht bekam. Weitere Mieter sind der Drogerieanbieter Rossmann, der Kleinkaufhaus-Betreiber SB-Lüning, K+K-Schuhe, NKD sowie der Optiker Apollo und der Telekommunikationsanbieter O2. In naher Zukunft werden zwei weitere Ladenflächen das gastronomische Angebot des neuen Einkaufsquartiers bereichern.



Die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB) und das Bauunternehmen List Bau verwirklichten das Projekt in rund zwei Jahren Bauzeit für rund 20 Millionen Euro. Die Pläne für das Einkaufszentrum im Herzen Lübbeckes reichen allerdings schon viel weiter zurück. Seit 2006 ist die HBB an dem Projekt interessiert, jedoch stimmte die Stadt dem Bauvorhaben erst 2017 zu. Der notwendigen Planungs- und Genehmigungsphase folgte 2020 der Abriss durch die Firma Moß und schließlich der Neubau [wir berichteten]. Parallel dazu realisierte die Stadt den neuen Busbahnhof, durch den die Innenstadt eine weitere Aufwertung erfährt. Die Flächen des alten ZOB werden nun für die öffentlichen Stellplätze genutzt, die ein neues und attraktives Parkangebot für die Innenstadt und das Einkaufszentrum bieten.