HBB realisiert Einkaufs- und Dienstleistungszentrum in Langen

An der Liebigstraße nördlich des Bahnhofes von Langen tut sich was: Der Projektentwickler HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft entwickelt dort ein Einkaufs- und Dienstleistungszentrum mit einem Nutzungsmix aus Handel, Dienstleistung und Fitness. Auf dem 17.000 m² großen Areal entstehen ein zweigeschossiger Neubau und ein angrenzendes Parkhaus sowie Außenstellplätze.

„Mit dem Neubau schaffen wir ganz neue Möglichkeiten für die Anwohner und erzeugen Lebendigkeit in dem Stadtviertel. Durch die Bündelung verschiedener Nutzungsmöglichkeiten unter einem Dach entsteht ein Zentrum mit kurzen Wegen“, erklärt Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB, das Konzept hinter dem Projekt. Die Pläne des Projektentwicklers setzen den Fokus auf eine hohe Aufenthaltsqualität. Das Generalunternehmen List Bau Nordhorn ist mit der schlüsselfertigen Errichtung des Gebäudekomplexes beauftragt. „Die Erdarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Voraussichtlich kann der Neubau Ende Mai anfangen in die Höhe zu wachsen“, so Andreas Brockhaus, Geschäftsführer von List Bau Nordhorn.



Zeitgleich zum Einkaufs- und Dienstleistungszentrum entsteht auf einem Nachbargrundstück ein weiterer Wohnkomplex. Bürgermeister Frieder Gebhardt zeigt sich über den zeitnahen Bau der beiden Projekte begeistert. „Das zukünftige Einkaufszentrum bietet den Anwohnern und den künftigen Bewohnern der angrenzenden Wohngebiete eine wichtige Nahversorgung, die fußläufig erreichbar ist. Das Projekt trägt entscheidend zur Entwicklung des Wohngebietes Liebigstraße bei und ist eine wichtige Ergänzung unseres zentralen Versorgungsbereichs – wir freuen uns auf den Neubau“, so Gebhardt. Die Eröffnung ist für Mitte 2020 vorgesehen.