HBB managt NordWestZentrum in Frankfurt

Die HBB übernimmt in Zusammenarbeit mit Josef Buchmann Immobilien das Centermanagement für das NordWestZentrum (NWZ) in Frankfurt. Mit seiner Gesamtfläche von rund 360.000 m² ist das Einkaufszentrum der zentrale Treffpunkt für die Bevölkerung im Nordwesten Frankfurts und den gesamten Einzugsbereich.

Das 1968 eröffnete NordWestZentrum (NWZ) mit der Adresse Limescorso 8 wurde mehrfach - zuletzt im Jahr 2018 - erweitert und gehört zu den größten und frequenzstärksten Einkaufszentren in Deutschland. Es beherbergt 160 Geschäfte, Restaurants und Servicebetriebe auf über 90.000 m² Mietfläche und bietet ein vielfältiges Angebot. Zu den Ankermietern gehören Primark, Media Markt, Rewe Center, Decathlon, Zara, P&C West, Müller Drogerie, H&M und C&A. Das NWZ bietet 3.500 PKW-Stellplätze und ist über eine eigene U-Bahn Haltestelle (zwei U-Bahn Linien) und einen Zentralen Omnibusbahnhof hervorragend an den ÖPNV angebunden. Das NordWestZentrum beherbergt zusätzlich zahlreiche urbane Dienstleistungen für die Bevölkerung im Nordwesten Frankfurts wie z.B. das Erlebnis-Schwimmbad Titus-Thermen, eine Saalbau Veranstaltungshalle, eine Basketball-Halle, das Bürgeramt, die Stadtbibliothek, einen Kindergarten und die Volkshochschule. Zum Gesamtobjekt gehören weiterhin auch Wohnungen, Büros, ein Hotel, Arztpraxen sowie eine Tankstelle.



In Zusammenarbeit zwischen Josef Buchmann Immobilien und der HBB soll der Mieter- und Branchenmix weiterentwickelt werden und das Objekt an die sich wandelnden Marktgegebenheiten angepasst werden. „Wir sind überzeugt, dass wir mit der HBB einen starken Management- und Vermietungspartner gefunden haben, von dessen branchenübergreifender Erfahrung das NWZ in besonderem Maße profitieren kann. Die Zusammenarbeit mit einem ebenfalls mittelständischen und inhabergeführten Partner bietet eine gute Grundlage dafür, unser NordWestZentrum gemeinsam weiterzuentwickeln“, kommentiert .Dr. Josef Buchmann.