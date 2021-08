HBB kauft in Hamburg

Die HBB Gruppe hat in Hamburg-Eidelstedt eine gemischt genutzte Immobilie von einer Privatperson erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Objekt in der Fangdieckstraße 70-74 verfügt über circa 6.000 m² Mietfläche auf einem Grundstück von 7.500 m² und ist an drei Nutzer vermietet. Der Komplex aus Büro- sowie Werk- und Lagerflächen befindet sich in einem mittelständischen Gewerbegebiet im Hamburger Westen. Durch den fußläufig erreichbaren Bahnhof Eidelstedt sowie die nah gelegene Autobahn A7 verfügt sie über eine optimale Anbindung in die Innenstadt und ins Umland.



„Diese Immobilie passt sehr gut in unsere aktuelle Anlagestrategie. Wir gehen davon aus, dass sich die Lagequalität in den nächsten Jahren noch deutlich verbessert“, sagt Olaf Fortmann, Geschäftsführer bei der HBB Capital Investors GmbH.



Catella Property Consultants war beratend tätig.