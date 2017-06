HBB holt Bibliothek in das Forum Villingen-Schwenningen

Ende 2016 hat der Investor und Projektentwickler HBB aus Hamburg die Verträge für das ehemalige Rössle Einkaufszentrum in Villingen-Schwenningen unterzeichnet [wir berichteten]. Seitdem wurden die Planungen für das Objekt mit einem Investitionsvolumen von rund 80 Millionen Euro immer weiter entwickelt und in enger Abstimmung mit der Stadt konkretisiert.

Am 24. Mai wurde nun der nächste wichtige Schritt gemacht: Der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit beschlossen, die bisherige Bibliothek am Muslenplatz zu verlagern und in das Einkaufszentrum zu integrieren. Der bisherige Standort hätte nur mit großem finanziellem Aufwand für die Stadt saniert und behindertengerecht umgebaut werden können. Wie schon bisher wird auch nach der Verlagerung die Stadt Eigentümer der dann neu erstellten und modernen Bibliothek auf rund 2.600 m² sein.



Die derzeitige Bibliotheksfläche wird HBB übernehmen und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und den weiteren Teileigentümern umplanen und mit Handel, Dienstleistung oder Gastronomie neu belegen. „Mit der Umnutzung der bisherigen Bibliothek haben wir die Chance, eine ideale Verbindung zwischen der Fußgängerzone und dem neuen Einkaufszentrum zu schaffen“, so Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB. Zur optimalen Anbindung sind einige Anpassungen am Gebäude erforderlich, zu der alle Teileigentümer Ihre Zustimmung geben müssen. Erste erfolgsversprechende Gespräche hat es bereits gegeben und sollen in den kommenden Wochen fortgeführt werden.





Außenansicht des Forums Villingen-Schwenningen



Parallel läuft bereits die Abstimmung mit der Stadt über die Anpassung des Bebauungsplans, so dass ein Bauantrag ggf. noch in diesem Jahr eingereicht werden kann. Für Herbst dieses Jahres ist dann ebenfalls eine Informationsmesse vorgesehen, bei der sich alle Bürger zum Vorhaben informieren können.



Erste Mietverträge sind bereits unterzeichnet oder befinden sich kurz vor Abschluss. „Die Mieter des Forum Villingen-Schwenningen werden eine hervorragende Ergänzung zum bestehenden Besatz in Schwenningen sein“, verspricht Harald Ortner. Das Forum wird mit seinen knapp 15.000 m² Verkaufsfläche zuzüglich Dienstleistung, Gastronomie und der Bibliothek einen neuen Anziehungspunkt für das gesamte Einzugsgebiet darstellen. Die Eröffnung ist zum Jahreswechsel 2019/2020 geplant.





Der geplante Food Court im Forum Villingen-Schwenningen