HBB-Gruppe schärft Strategie und fokussiert drei Kernsegmente

Die HBB Gruppe richtet sich neu aus und bündelt künftig ihre Managment-Aktivitäten auf die drei Kernsegmente Pflege-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Im Zuge der Neuausrichtung wird die Projektentwicklung neuer Einzelhandelsobjekte vollständig eingestellt.



.

Rund 200 Mitarbeitende betreuen aktuell 28 Einkaufscenter sowie weitere Handels-, Wohn-, Büro- und Pflegeobjekte mit insgesamt etwa 2 Millionen m² Mietfläche. Das Geschäft mit externen Investoren soll weiter ausgebaut werden.



Im Bereich Pflegeimmobilien zählt HBB mit über 50 Objekten zu den führenden Bestandshaltern in Deutschland. Auch im Bürosegment ist die Gruppe seit Jahren mit einem Value-Add-Ansatz erfolgreich. Zudem verfügt HBB über einen eigenen Bestand an Einzelhandelsimmobilien, darunter Einkaufs- und Fachmarktzentren sowie Mixed-Use-Objekte.



Der Fokus im Einzelhandel liegt künftig auf dem Management bestehender Einzelhandelsimmobilien. Die HBB Centermanagement GmbH & Co. KG fungiert dabei als Kompetenzzentrum und erbringt Leistungen vom Centermanagement über Vermietungs- und Baumanagement bis hin zu Asset- und Property-Management sowie Consulting. Das Management für externe Investoren soll weiter ausgebaut werden.



Die Projektentwicklung neuer Einzelhandelsobjekte wird im Zuge der Neuausrichtung eingestellt. Infolge dieser Fokussierung endet auch das Dienstverhältnis des Geschäftsführers Harald Ortner fristgerecht zum 31. März 2027. Ortner war seit 2004 für die HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH tätig und übernahm Verantwortung in mehreren Tochtergesellschaften.