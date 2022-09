HBB feiert Geburtstag des Forum Hanau

Das Forum Hanau in der Hanauer Innenstadt wird sieben Jahre alt und feiert diesen Geburtstag am 10. September mit zahlreichen Aktionen für Besucherinnen und Besucher. Rund 50 Millionen Besucher kamen seit der Eröffnung ins Forum Hanau und nutzten das große Angebot an Shops, Dienstleistungen und Gastronomie.

