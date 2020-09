HBB eröffnet Fachmarktzentrum in Hilpoltstein

Die HBB wird heute in einer Woche die Eröffnung für ihr neues Fachmarktzentrum in Hilpoltstein feiern. Lange Zeit hat das ehemalige Elsbett-Areal an der Industriestraße mit dem markanten Rundbau brachgelegen. Mittlerweile ist an dieser Stelle ein modernes Fachmarktzentrum entstanden, das am 10. September 2020 unter dem Namen Gänsbach Center seine Pforten öffnet.

