HB Reavis hat rund 1.000 m² Bürofläche an Allianz Technology in seinem Projekt Nivy Tower in der slowakischen Hauptstadt Bratislava vermietet. Mit dem Einzug von Allianz Technology, einem Tochterunternehmen der Allianz Gruppe, in den 25. Stock ist der Tower in der Straße Mlynské nivy 5 nahezu voll vermietet.

