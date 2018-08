HB Reavis veräußert Gdanski Business Center II an Savills IM für 200 Millionen Euro

HB Reavis hat zwei Bürogebäude in Warschau an Savills Investment Management (Savills IM) veräußert. Auf Käuferseite vertrat Savills IM einen internationalen Pensionsfonds. Die Gebäude C und D mit einer Fläche von knapp 53.000 m² sind Teil des Gdanski Business Centers (Inflancka 4), das sich nun vollständig im Besitz des Pensionsfonds befindet.

.

Das Gdanski Business Center ist eines der größten Objekte seiner Art in Warschau. Es bietet einen ausgezeichneten Mix aus Büroflächen in gut angebundener Lage, zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten in der direkten Umgebung und öffentlich zugänglichen Grünflächen. Büroangestellte, Bewohner und Besucher schätzen die Dachterrassen sowie das vielseitige Angebot im Erdgeschoss mit Fitnesscenter, Restaurants, Cafés und einem Kindergarten samt Spielplatz.



Das im Jahr 2016 fertiggestellte Gdanski Business Center ist der am besten an den öffentlichen Nahverkehr angebundene Bürokomplex in Warschau. Auf dem vollständig vermieteten Business Campus sind aktuell rund 10.000 Mitarbeiter bei Großunternehmen und öffentlichen Einrichtungen beschäftigt, u.a. Aviva Group, KPMG, Nielsen, Euronet, BGŻ BNP Paribas, GE und das Warschauer Berufungsgericht. Bereits im Dezember 2016 hatte Savills IM im Auftrag desselben Kunden die anderen beiden Gebäude des vierteiligen Bürokomplexes mit einer Fläche von 48.000 m² für 186 Millionen erworben.



Durch die günstige Lage unweit eines Bahnhofs, zahlreicher Straßenbahn- und Bushaltestellen sowie einer Fahrradvermietung wird zudem ein Beitrag zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs geleistet. Das mit Strom aus erneuerbaren Energien betriebene Objekt hat eine BREEAM-Zertifizierung der Stufe „Excellent” erhalten.



Bei der Transaktion wurde HB Reavis von Greenberg Traurig und Savills IM von Clifford Chance und K+S Ingenieure beraten.