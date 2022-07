HB Reavis startet mit Pltfrm.Berlin zweites Projekt

HB Reavis steht mit seinem zweiten Großprojekt in der deutschen Hauptstadt an der Startlinie: Noch in diesem Monat beginnt der Projektentwickler in Friedrichshain mit den Erdbauarbeiten für das Büroprojekt Pltfrm.Berlin, das rund 27.000 m² Bürofläche auf den Markt bringen wird.

