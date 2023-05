HB Reavis refinanziert Varso Place mit 475 Mio.

HB Reavis hat für das Warschauer Gebäude Varso Place erfolgreich eine Refinanzierung abgeschlossen. Mit einem Gesamtbetrag von 475 Millionen Euro handelt es sich um das höchste Darlehen für ein Einzelprojekt in der Geschichte des gewerblichen Immobilienmarkts in Polen.

Das Konsortium - bestehend aus der Santander Bank Polska SA (125 Millionen Euro), der Landesbank Hessen Thüringen ( (125 Millionen Euro), der Berlin Hyp AG (100 Millionen Euro), der Bank PeKaO S.A. (85 Millionen Euro) und der Deutschen Hypo – Nord/LB Real Estate Finance (40 Millionen Euro) – stellt dem internationalen Projektentwickler HB Reavis insgesamt 475 Millionen Euro zur Verfügung. Die Laufzeit der Finanzierung beträgt fünfeinhalb Jahre.



Bei dem in der Nähe des Warschauer Hauptbahnhof gelegenem Varso Place handelt es sich um ein gemischt genutztes Ensemble mit Büros, einem Hotel, Einzelhandelsflächen und Gastronomie sowie einem Gesundheits- und Fitnesszentrum. Der insgesamt 144.000 m² große Komplex besteht aus drei Gebäuden: Neben Varso 1 und Varso 2 gibt es einen vom Architekten Foster + Partners geplanten Büroturm, den sogenannten Varso Tower. Mit 310 Metern Höhe ist dieser aktuell das höchste Gebäude der Europäischen Union [wir berichteten]. Der Turm in der Straße Chmielna 69 erstreckt sich über 53 Stockwerke und zwei Aussichtsplattformen. Erst vor Kurzem konnte HB Reavis das Unternehmen SAP als Mieter für die 11. Etage gewinnen [wir berichteten]. Auf 206 Metern befindet sich außerdem der höchste Garten Warschaus. Varso Place ist BREEAM (outstanding) sowie WELL (Gold) zertifiziert.



„Varso Place ist ein Projekt, das uns mit seinem zentralen Standort, der architektonischen Qualität und der Berücksichtigung von ESG-Kriterien überzeugt“, sagt Beata Latoszek, Leiterin Repräsentanz Warschau der Deutschen Hypo, die insgesamt 40 Mio. finanzieren. „Wir freuen uns sehr, uns an diesem neuen urbanen Wahrzeichen über gut fünf Jahre beteiligen zu können und unsere Marktpräsenz in Polen weiter auszubauen.“